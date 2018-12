Allegri senza mezze misure quando vede il rossonero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fra Gennaro Gattuso, Milan, e Massimiliano Allegri, Juventus, c’è un solo precedente in campionato.

Risale al girone di ritorno dello scorso campionato quanto i due si incrociarono all’Allianz Stadium. Il punteggio finale fu di 3-1 per il mister in bianconero.

Se poi allarghiamo il nostro sguardo anche alle coppe nazionali… i testa a testa salgono a quota due, ma la sostanza cambia poco. Anzi, nulla. Perché il mister originario di Livorno ha avuto la meglio anche in Juventus-Milan, finale di coppa Italia 2017-2018. Anzi, in quell’occasione dal punto di vista del punteggio andò addirittura peggio per il tecnico nato a Corigliano Calabro: 0-4.

Da sottolineare come l’Allegri manager juventino non abbia mezze misure quando incrocia il Milan in campionato. Dalla stagione 2014-2015 in poi, quella dell’addio improvviso di Antonio Conte e dell’arrivo dell’ex rossonero fra i mugugni dei supporter legati alla Vecchia Signora, rintracciamo 7 successi e 1 solo KO. Stagione 2016-2017, 1-0 al Meazza per i padroni di casa, con Vincenzo Montella seduto in panchina.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E ALLEGRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

0 pareggi

1 vittoria Allegri

1 gol fatto squadra di Gattuso

3 gol fatti squadra di Allegri