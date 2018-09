Allegri, Spalletti, Ancelotti, Gattuso, Di Francesco... tutti dietro D'Anna

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Luciano Spalletti, Carlo Ancelotti e Walter Mazzarri.

Sono quelli di Inter, Napoli e Torino gli allenatori con più caps in Serie A alla vigilia del torneo 2018-2019.

Il tecnico nerazzurro guida questa singolare classifica dall’alto delle sue 445 panchine, dieci in più del nuovo mister azzurro, 435, mentre il granata viaggia staccato a quota 403.

Dall’altra parte della graduatoria tre esordienti nel massimo campionato italiano: Moreno Longo del Frosinone, Roberto D’Aversa del Parma e Julio Velázquez Santiago dell’Udinese. Con quest’ultimo alla sua prima esperienza in assoluto nel Belpaese.

A colpire è però un altro dato: davanti a tutti per percentuale di vittorie c’è quel Lorenzo D’Anna del ChievoVerona che in occasione delle tre panchine della passata stagione ha saputo raccogliere soltanto successi. Un 100% arrivato grazie al 2-1 sul Crotone e all’1-0 sul Benevento al Bentegodi, oltre che al 2-1 in casa del Bologna.

E l’esordio per questo 2018-2019 è contro chi lo segue in seconda posizione, Massimiliano Allegri con il 60,1% di trionfi conquistati nel principale torneo italiano. Completa il podio di questa classifica Ancelotti a quota 56,6%.

Di seguito le classifiche per presenze nella Serie A italiana e…

Spalletti 445

Ancelotti 435

Mazzarri 403

Allegri 356

Gasperini 333

Pioli 279

Giampaolo 270

Ballardini 213

Maran 201

Di Francesco 198

Inzaghi S. 83

De Zerbi 41

Inzaghi F. 38

Semplici 38

Gattuso 24

Andreazzoli 15

D'Anna 3

D'Aversa 0

Longo 0

Velazquez 0

…per percentuali di vittorie sempre nella Serie A italiana.

D'Anna 100,0%

Allegri 60,1%

Ancelotti 56,6%

Inzaghi S. 55,4%

Andreazzoli 53,3%

Gattuso 50,0%

Spalletti 48,5%

Mazzarri 40,0%

Gasperini 38,4%

Di Francesco 37,9%

Pioli 36,2%

Inzaghi F. 34,2%

Ballardini 31,0%

Maran 28,9%

Giampaolo 28,1%

Semplici 21,1%

De Zerbi 17,1%

D'Aversa 0,0%

Longo 0,0%

Velazquez 0,0%