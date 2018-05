Allegri vuole la decima contro Donadoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se marchi solo 2 reti, 16 in meno del tuo avversario… non puoi aspettarti che i numeri degli scontri diretti ti sorridano.

Perché quella di sabato fra Massimiliano Allegri e Roberto Donadoni sarà la sesta sfida di campionato col primo nelle vesti di padrone di casa. Ad oggi i 5 precedenti testa a testa rimandano ad un percorso netto: solo successi per il mister livornese.

Va un po’ meglio a campi invertiti, dove l’ex giocatore del Milan in metà delle 8 sfide affrontate raccoglie punti, ma il bilancio totale continua a premiare il bianconero che ha la possibilità di centrare il decimo successo in campionato contro il collega.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E DONADONI IN CAMPIONATO

9 vittorie Allegri

2 pareggi

2 vittorie Donadoni

29 gol fatti squadre di Allegri

8 gol fatti squadre di Donadoni