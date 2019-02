Altro che mister X fra Inzaghi e Allegri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando ha trovato la via del gol, la sua squadra ha sempre portato a casa la vittoria. Peccato, per i tifosi biancocelesti, che sia accaduto in una sola circostanza.

Quella in programma stasera sarà la settima sfida in Serie A fra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Curiosamente i 6 precedenti sono tutti andati in scena con Lazio e Juventus in campo.

Per 5 volte ad imporsi è stato il tecnico toscano, senza fra l’altro incassare gol. In 1 circostanza ha avuto la meglio il mister originario dell’Emilia Romagna.

E allora a ben guardare c’è un altro dato da mettere in risalto: mai a oggi un Inzaghi-Allegri oppure un Allegri-Inzaghi è terminato col segno X in schedina.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E ALLEGRI IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

0 pareggi

5 vittorie Allegri

2 gol fatti squadre di Inzaghi

10 gol fatti squadre di Allegri