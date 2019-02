Amuleto Udine per il Chievo. Bianconeri, quanti rigori contro!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due vittorie nelle ultime due partite e quattro risultati utili consecutivi: il Chievo si presenta in Friuli con questa serie positiva contro i bianconeri. Ultimo successo dell'Udinese in casa contro i clivensi è dell'8 febbraio 2014, ovvero cinque anni fa esatti.

Momento difficile in campionato per l'Udinese che ha perso tre delle ultime quattro gare giocate e ha vinto una sola gara nelle ultime dieci. Il Chievo non se la passa di certo meglio con lo stesso ruolino dei bianconeri nelle ultime quattro gare e una sola vittoria dall'inizio del campionato ad oggi.

Un solo gol realizzato da un giocatore partito dalla panchina: Udinese e Chievo condividono questo record negativo per la Serie A. La formazione allenata da Nicola è quella che ha subito il maggior numero di rigori contro delle 20 squadre della massima categoria: ben 7. I veneti invece sono la compagine che ha il miglior differenziale tra penalty a favore e penalty contro (a pari merito con il Sassuolo): più 4, con 5 tiri dal dischetto battuti e uno solo fischiato a sfavore.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

8 vittorie Udinese

5 pareggi

4 vittorie Chievo Verona

24 gol fatti Udinese

14 gol fatti Chievo Verona

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1994/1995 Serie B Udinese vs Chievo Verona 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2017/2018 Serie B Udinese vs Chievo Verona 1-2