Ancelotti, le prime contro la Juventus sono OK

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti sono già stati avversari in Serie A per 2 volte. Era la stagione 2008-2009 e arrivarono un pareggio a reti inviolate, 0-0, e un successo di misura per il tecnico originario di Reggiolo, 1-0.

E così nel prossimo Juventus-Napoli il livornese avrà una motivazione in più per conquistare l’intera posta in palio.

Un compito non certo facile, anche dal punto di vista statistico.

Perché tutte le volte che Ancelotti ha affrontato la Juventus al timone di una nuova squadra ha sempre raccolto punti. Col Parma nel 1996-1997 alla 15esima giornata vinse per 1-0. Nel 2001-2002 col Milan alla 14esima fu 1-1.

Da notare che il bilancio degli scontri in campionato fra l’attuale tecnico del Napoli e la Vecchia Signora è praticamente in equilibrio. A colpire però è il fatto che dopo il successo per 3-1 col Milan al decimo turno 2005-2006, le sue squadre non sono più state in grado di conquistare l’intera posta in palio: 3 segni X e 2 KO.

Ancelotti che, non scordiamolo, è un ex: 84 caps in campionato, spareggi inclusi, con 50 vittorie, 23 pareggi, 11 sconfitte.

E gli incroci fra Allegri e il Napoli? Ammontano già a 21 con i primi che sono andati in scena addirittura nella Serie C, quando il Livornese guidava la Spal.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E ANCELOTTI IN CAMPIONATO

0 vittorie Allegri

1 pareggio

1 vittoria Ancelotti

0 gol fatti squadre di Allegri

1 gol fatto squadre di Ancelotti

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

8 vittorie Allegri

8 pareggi

5 vittorie Napoli

31 gol fatti squadre di Allegri

24 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

4 vittorie Ancelotti

9 pareggi

5 vittorie Juventus

22 gol fatti squadre di Ancelotti

22 gol fatti Juventus