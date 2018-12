Ancelotti, prima contro Di Francesco. Ma dal 2006 quando vede la Roma...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello di domenica sarà il primo scontro diretto in campionato fra Carlo Ancelotti, Napoli, ed Eusebio Di Francesco, Roma.

Allora non resta che dare uno sguardo agli incroci fra i due tecnici e la squadra che andranno ad affrontare.

Il padrone di casa, fra l’altro ex calciatore giallorosso, conta 25 precedenti con la Roma in Serie A. Il bilancio che ne vien fuori è in perfetto equilibrio: 8 vittorie, altrettante sconfitte, 9 pareggi, 26 gol fatti e subiti. In 4 circostanze guidava il Parma, in 5 la Juventus, in 16 il Milan. Tuttavia… la più recente affermazione è un bel po’ datata: 38esima giornata del campionato 2005-2006. Poi negli altri 6 incroci sono arrivati al massimo 2 pareggi (e 4 battute d’arresto).

Molti di meno, ovviamente, i match fra Di Francesco e il Napoli, 10: 1 col Lecce, 7 col Sassuolo, 2 con la Roma. Lo score racconta di 2 trionfi, 3 segni X, 5 sconfitte, 13 reti all’attivo contro le 18 al passivo.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ANCELOTTI E LA ROMA IN CAMPIONATO

8 vittorie Ancelotti

9 pareggi

8 vittorie Roma

26 gol fatti squadre di Ancelotti

26 gol fatti Roma

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

3 pareggi

5 vittorie Napoli

13 gol fatti squadre Di Francesco

18 gol fatti Napoli