Ancora una volta sarà Cittadella-Frosinone nei play-off di B

Dalla ripartenza alla 29esima giornata il Cittadella ha raccolto 15 punti senza mostrare mezze misure: 5 vittorie e 5 sconfitte. Il Frosinone, invece, s’è fermato a quota 7 per via di 1 successo (contro lo Spezia), 4 pareggi, 5 battute d’arresto.

Insomma, il secondo match di play-off metterà faccia a faccia due squadre che hanno mostrato qualche difficoltà nel post lockdown. I granata erano partiti bene ma poi sono incappati in 5 KO senza soluzione di continuità e hanno acciuffato la matematica certezza dei play-off soltanto alla 37esima giornata. I gialloblù hanno fatto perfino peggio, arrivando agli spareggi soltanto al minuto 79 dell’ultimo impegno col Pisa e grazie a un calcio di rigore.

A proposito di penalty. Il Frosinone ne ha calciati 12 ed è primo in B. Il Cittadella con 11 si piazza terzo.

Visto quello che è successo in ChievoVerona-Empoli…

In regular season al Tombolato finì col pareggio ad occhiali, vale a scrivere 0-0. Allo Stirpe si imposero gli ospiti per 2-0, conquistando la prima vittoria in cadetteria contro il Frosinone.

Fra i precedenti c’è anche quello nella semifinale dei play-off 2017-2018.

Al Tombolato terminò col punteggio di 1-1. Paganini portò in vantaggio gli ospiti al 17’. Un autorete di Brighenti al 43’ rimise in pari la sfida. Anche nel match di ritorno fu segno X, stavolta per 1-1. La miglior posizione dei ciociari nella classifica al termine della regular season aprì le porte della finale contro il Palermo al club laziale che, poi, avrebbe conquistato la Serie A.

Stavolta in classifica è arrivata davanti la squadra in maglia granata.

CONFRONTI CITTADELLA-FROSINONE IN CAMPIONATO (SERIE B)

8 incontri disputati

0 vittorie Cittadella

5 pareggi

3 vittorie Frosinone

6 gol fatti Cittadella

9 gol fatti Frosinone

PRIMA SFIDA CITTADELLA-FROSINONE (SERIE B)

Cittadella-Frosinone 0-0, 20° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA CITTADELLA-FROSINONE (SERIE B)

Cittadella-Frosinone 0-0, 11° giornata 2019/2020