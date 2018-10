Andreazzoli, la Roma e quel 26 maggio 2013

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la prima volta Aurelio Andreazzoli ed Eusebio Di Francesco saranno avversari in Serie A. Ma ad alzare il livello d’attenzione sul prossimo Empoli-Roma c’è il fatto che il tecnico azzurro è un ex.

Per molte stagioni collaboratore dei vari allenatori giallorossi, Andreazzoli subentrò a Zeman durante la stagione 2012-2013. Con lui in panchina i capitolini raccolsero 28 punti nelle ultime 15 giornate, passando da una media di 1,5 a una pari a 1,9 punti/match.

Insomma, con Andreazzoli in panchina fin dall’avvio del torneo Totti e compagni avrebbero battagliato contro Fiorentina e Milan per un posto nella successiva Champions League.

Il suo score fu, infatti, di 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

A pesare sul suo curriculum e su una eventuale conferma fu tuttavia la finale di Coppa Italia, traguardo raggiunto dopo la vittoriosa semifinale contro l’Inter di Stramaccioni.

Perché l’atto conclusivo vide la Roma impegnata contro i cugini della Lazio. E il 26 maggio 2013 si imposero per 1-0 i biancocelesti.