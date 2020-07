Aperitivo con sfida fra chi ha calciato più rigori e chi ne ha subiti meno

Alla vigilia della 36esima giornata il Genoa ha calciato 16 rigori in campionato, trasformandone 11 in gol. Criscito ha un parziale di 8 su 10. Iago Falque di 2 su 3. Pinamonti di 1 su 2. Infine, Schone ha fallito l’unico penalty eseguito.

Nessuno, in Serie A, vanta una numero maggiore di punizioni a proprio favore.

Discorso diametralmente opposto per l’Inter.

I nerazzurri si sono visti fischiare contro soltanto 4 calci di rigore, con 3 poi divenuti punto.

Handanovic su 3 ne ha parato 1 (a Muriel nel match contro l’Atalanta). Padelli se n’è visti tirare contro 1 senza impedire il gol.

Insomma, Genoa-Inter (calcio d’inizio all’happy hour) metterà di fronte i leader delle due classifiche relative ai rigori nella Serie A 2019-2020.

Nelle ultime cinque sfide a Genova, dalla stagione 2014-2015, i rigori sanzionati sono stati solamente 2, entrambi a favore dei giocatori ospiti. Nel 2016-2017 fu sprecato da Candreva, nel 2018-2019 segnato da Icardi.

Il bilancio dei precedenti sorride ancora ai padroni di casa, in vantaggio per vittorie, 18-15, e gol marcati, 70-67. Mentre i pareggi ammontano a 19.

Se non consideriamo il fattore casa l’Inter viene da 3 successi, 13 marcature, zero reti incassate, negli scontri diretti col Vecchio Balordo. Perché i rossoblù non segnano da 301 minuti, l’ultima volta è stato nel 2017-2018, quando si imposero per 2-0 con autorete di Ranocchia e sinistro di Pandev.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A)

52 incontri disputati

18 vittorie Genoa

19 pareggi

15 vittorie Inter

70 gol fatti Genoa

67 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Inter 1-4, 15° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Inter 0-4, 30° giornata 2018/2019