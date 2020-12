Arbitri 10^ giornata Serie A: statistiche in campionato

Designati gli arbitri per le gare della decima giornata di Serie A stagione 2020-2021.

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, quindi le presenze e le stagioni in Serie A, oltre alle statistiche prodotte in questo torneo.

Crotone-Napoli, Marinelli Livio

Fiorentina-Genoa, Doveri Daniele

Inter-Bologna, Valeri Paolo

Juventus-Torino, Orsato Daniele

Parma-Benevento, Sacchi Juan Luca

Roma-Sassuolo, Maresca Fabio

Sampdoria-Milan, Calvarese Giampaolo

Spezia-Lazio, Chiffi Daniele

Udinese-Atalanta, La Penna Federico

Verona-Cagliari, Manganiello Gianluca

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A; rendiconto nel campionato 2020-2021)

Abbattista Eugenio (14 – 8; 0 vittorie casa – 1 pareggio – 0 vittorie trasferta)

Abisso Rosario (62 – 7; 2 vittorie casa – 0 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Amabile Daniel (1 – 1; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Ayroldi Giovanni (5 – 2; 3 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Aureliano Gianluca (12 – 7; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Calvarese Gianpaolo** (144 – 13; 2 vittorie casa – 0 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Camplone Giacomo (0 – 0; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Chiffi Daniele* (45 – 8; 0 vittorie casa – 1 pareggio – 2 vittorie trasferta)

Di Bello Marco* (111 – 10; 2 vittorie casa – 1 pareggio – 1 vittoria trasferta)

Di Martino Antonio (4 – 4; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Dionisi Federico (3 – 2; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Doveri Daniele (167 – 12; 1 vittoria casa – 2 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Fabbri Michael (85 – 9; 2 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Fourneau Francesco (9 – 4; 1 vittoria casa – 2 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Gariglio Matteo (0 – 0; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Ghersini Davide (13 – 8; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Giacomelli Piero (138 – 11; 0 vittorie casa – 1 pareggio – 1 vittoria trasferta)

Giuia Antonio (20 – 4; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Guida Marco* (158 – 12; 0 vittorie casa – 3 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Illuzzi Lorenzo (1 – 1; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Irrati Massimiliano (123 – 10; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 3 vittorie trasferta)

La Penna Federico (44 – 8; 2 vittorie casa – 2 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Maggioni Lorenzo (2 – 2; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Manganiello Gianluca (55 – 8; 1 vittoria casa – 1 pareggio – 0 vittorie trasferta)

Marchetti Matteo (0 – 0; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Maresca Fabio (73 – 8; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Mariani Maurizio (94 – 9; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 4 vittorie trasferta)

Marinelli Livio (6 – 4; 0 vittorie casa – 1 pareggio – 1 vittoria trasferta)

Marini Valerio (3 – 2; 0 vittorie casa – 2 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Massa Davide (147 – 11; 0 vittorie casa – 1 pareggio – 3 vittorie trasferta)

Massimi Luca (2 – 2; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Meraviglia Francesco (0 – 0; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Orsato Daniele (231 – 15; 2 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Pairetto Luca (69 – 8; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Pasqua Fabrizio (60 – 8; 1 vittoria casa – 2 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Paterna Daniele (0 – 0; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Pezzuto Ivano (4 – 4; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Piccinini Marco (24 – 4; 1 vittoria casa – 1 pareggio – 1 vittoria trasferta)

Prontera Alessandro (3 – 2; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Rapuano Antonio (3 – 2; 0 vittorie casa – 2 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Robilotta Ivan (0 – 0; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Ros Riccardo (3 – 3; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Sacchi Juan Luca (11 – 5; 2 vittorie casa – 0 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Santoro Alberto (0 – 0; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Serra Marco (6 – 5; 2 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Sozza Simone (3 – 2; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Valeri Paolo* (196 – 14; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Volpi Manuel (6 – 3; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Valeri conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.

** Per Calvarese conteggiata la presenza anche se sostituito a match in corso.