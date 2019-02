Atalanta-Fiorentina come Milan-Napoli. Chi farà il Piatek?

© foto di Federico De Luca

Il remake con attori differenti di un film già visto qualche settimana fa.

Perché lo scorso 27 gennaio, in occasione della 21esima giornata di Serie A, andò in scena Milan-Napoli. Qualche giorno più tardi, il 29 gennaio, per i quarti di finale di Coppa Italia fu nuovamente Milan-Napoli.

Come terminarono quei due match?

La sfida valida per la corsa scudetto senza vincitori e sconfitti, 0-0. Quella per la coppa nazionale 2-0 per i rossoneri con doppietta del pistolero Piatek.

Fiorentina-Atalanta è stata uno scoppiettante 3-3. Adesso resta da capire chi indosserà i panni di Piatek nel testa a testa di campionato.

Tornando ai numeri prodotti dai 59 precedenti Atalanta-Fiorentina fra A e B scopriamo che la Dea non batte la viola dal 2011-2012. Allora, 35esimo turno, Denis e Bonaventura firmarono il 2-0. Ma anche Consigli ci mise lo zampino parando un calcio di rigore a Jovetic.

Dopo questo match ecco 4 successi per i toscani, dal 2012-2013 al 2015-2016, mentre nelle ultime due stagioni c’è scappato il segno X, senza reti nel 2016-2017, con un gol per parte l’anno scorso.

Da rimarcare che in caso di Fiorentina vincente, sarebbe il 50esimo successo della viola in Serie A sull’Atalanta: oggi siamo, infatti, a 35 in casa più 14 in trasferta.

Gli orobici vengono da 2 KO di fila, evento che in campionato è già accaduto per 3 volte e a cui ha fatto seguito 1 pareggio e in 2 occasioni la vittoria.

I gigliati sono in serie positiva da 7 turni, ma hanno raccolto solo 2 successi, fra l’altro contro Chievo e Spal e con 4 gol marcati.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

59 incontri disputati

19 vittorie Atalanta

25 pareggi

15 vittorie Fiorentina

63 gol fatti Atalanta

62 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Fiorentina 1-1, 15° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Fiorentina 1-1, 25° giornata 2017/2018