Atalanta-Genoa 97-97 per gol fatti. E dal 19 maggio 1991…

Sul fronte dei gol marcati è pareggio totale: 97-97. Perché l’Atalanta ne ha fatti 51 in casa e 46 in trasferta, mentre il Genoa ne ha segnati 56 sul proprio terreno e 41 quando è stato ospite. Non solo. I nerazzurri ne contano 81 in Serie A e 16 in B, i rossoblù rispondono con 81 nel massimo campionato e 16 in cadetteria.

Ma alla vigilia del prossimo Atalanta-Genoa i numeri in pareggio terminano qua.

Da un lato gli orobici, anche quest’anno a battagliare per una posizione Champions, dall’altra il Grifone, anche quest’anno in lotta per salvarsi dalla retrocessione.

La squadra dell’ex Gasperini, che da quando è a Bergamo non ha mai perso col Genoa, è reduce dal 7-0 rifilato al Torino in trasferta. Tuttavia l’ultima in casa è rappresentata dal KO per 1-2 contro la Spal. Il Genoa di Nicola viene dallo 0-0 del Franchi. L’ultima volta che ha pareggiato ad occhiali in trasferta, a Napoli, ha poi raccolto altri 2 punti nelle due successive gite extra Ferraris.

La seconda difesa più perforata del campionato dovrà però vedersela col migliore attacco.

I nerazzurri, difatti, sono già a quota 57 gol. Il record in Serie A risale alla scorsa stagione, quando dopo 38 match chiusero con 77 centri. Un’asticella che può essere superata nelle prossime 17 partite. Oggi Gomez e compagni viaggiano a poco meno di 3 gol/match, l’anno scorso si fermarono a poco più di 2 reti/gara.

Difficile quindi che Atlanta-Genoa termini con lo 0-0.

Se poi dovesse succedere… si interromperebbe un conteggio che al momento del prossimo calcio d’inizio della sfida sarà arrivato a quota 10.487 giorni. Perché l’ultimo pareggio ad occhiali fra i due club risale al lontano 19 maggio 1991.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

44 incontri disputati

20 vittorie Atalanta

11 pareggi

13 vittorie Genoa

51 gol fatti Atalanta

41 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Genoa 3-4, 16° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Genoa 2-1, 36° giornata 2018/2019