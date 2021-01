Atalanta-Genoa sfida che può valere 3 volte 100

vedi letture

Ammontano a 96 i gol segnati negli Atalanta-Genoa di campionato. Considerando quanto sta facendo in questo torneo la squadra nerazzurra non è un azzardo pensare che possa essere raggiunta quota 100.

Non solo.

L’Atalanta ha marcato 99 reti al Grifone fra Serie A e cadetteria, match in casa e fuori. Come in un gioco di specchi, anche il Genoa ha fatto 99 centri alla Dea nei due principali campionati italiani. Pertanto i primi giocatori a entrare nel tabellino dei marcatori, dal lato nerazzurro e da quello rossoblù, saranno gli autori delle reti numero 100 per le proprie compagini.

Scritto ciò…

I bergamaschi sono reduci da 7 risultati utili senza soluzione di continuità, con 3 successi di fila nel 2021. L’ultima battuta d’arresto risale alla nona giornata, quando l’Hellas Verona si impose in trasferta per 2-0.

I liguri vengono dal 2-0 al Bologna, prima c’era stato il KO per 1-2 col Sassuolo.

In classifica fra i due club c’è un abisso. Nerazzurri a 31 punti (16 dei quali raccolti in casa: 5 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte con 22 gol fatti e 10 subiti), rossoblù a 14 (6 lontani dal Ferraris: 1 successo, 3 segni X, 4 KO con 5 reti all’attivo e 14 al passivo).

La passata stagione fu 2-2. La più recente vittoria orobica è rappresentata dal 2-1 del 2018-2019. L’ultimo successo genoano è lo 0-2 del 2015-2016.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

45 incontri disputati

20 vittorie Atalanta

12 pareggi

13 vittorie Genoa

53 gol fatti Atalanta

43 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Genoa 3-4, 16° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Genoa 2-2, 22° giornata 2019/2020