Atalanta ha la possibilità di rispondere alla Juve. Due sigilli consecutivi in Friuli ma...

vedi letture

Dopo una partenza molto difficile (cinque sconfitte in sei partite), l'Udinese è riuscita a portare a casa sette punti nelle ultime tre gare, tirandosi su molto bene in classifica. Forti di questa serie positiva, i friulani ospitano l'Atalanta che invece non vince da tre gare (due pareggi e una sconfitta); i nerazzurri non sembrano per il momento gli stessi della scorsa stagione.

L'Atalanta ad Udine ha vinto gli ultimi due confronti, peraltro realizzando sempre tre reti. Però la tradizione parla a favore dei padroni di casa che si sono aggiudicati 23 dei 41 match andati in scena in Friuli. La gara con più reti? Udinese-Atalanta 2-4 del 28 gennaio 2001, con doppiette per i nerazzurri realizzate da Ventola e Morfeo (di Sottil e Gargo i gol bianconeri).

Anche in questa stagione l'Atalanta sta provando a confermarsi per quanto riguarda la facilità di mandare a segno molti giocatori. Sono già 9 i marcatori diversi nelle fila della squadra di Gasperini, un record per quest'annata, condiviso con Napoli e Sassuolo. Per i nerazzurri c'era fino a ieri anche il primato di gol segnati da giocatori partiti dalla panchina (4), ma grazie a McKennie la Juve si è portata in vetta da sola in questa classifica momentaneamente, con 5.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

23 vittorie Udinese

8 pareggi

10 vittorie Atalanta

67 gol fatti Udinese

47 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Atalanta 3-2

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Atalanta 2-3