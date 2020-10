Atalanta, la conferma della cooperativa del gol. La Samp a Bergamo però...

Nove punti in quattro partite. Possiamo ritenere ottimo il bottino dell'Atalanta in campionato, al netto della brutta sconfitta di Napoli, anche perché i nerazzurri hanno giocato tre di queste quattro gare in trasferta. Dall'altra parte c'è una Sampdoria che dopo le due sconfitte iniziali è riuscita a vincere contro Fiorentina e Lazio riportandosi a ridosso della zona che conta della classifica.

La Samp sta diventando ostica per l'Atalanta sul terreno di quello che ora si chiama Gewiss Stadium, vincendo tre delle ultime sei partite in terra orobica. Il risultato ritardatario è il pareggio che non si verifica da otto gare: l'ultimo è lo 0-0 del 30 marzo 2013.

L'Atalanta vuole confermarsi come la cooperativa del gol del calcio italiano. Sono già otto i marcatori diversi andati a segno almeno una volta in questo campionato di A tra le fila nerazzurre. Atalanta e Sampdoria sono in testa ai gol segnati da giocatori partiti dalla panchina con due a testa (assieme al Napoli).

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

21 vittorie Atalanta

19 pareggi

11 vittorie Sampdoria

70 gol fatti Atalanta

53 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1946/1947 Serie A Atalanta vs Sampdoria 1-1

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Sampdoria 2-0