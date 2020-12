Atalanta, la forza della panchina da ritrovare. Fiorentina, il disastro...è di rigore

Un'Atalanta lontana dai fasti dell'anno scorso quella che abbiamo visto fin qui. Dopo una partenza sprint con tre vittorie roboanti nelle prime tre giornate, la squadra di Gasperini ha cominciato ad andare col freno a mano tirato e nelle altre sei partite disputate ha ottenuto una vittoria, due pareggi e tre sconfitte (i nerazzurri devono recuperare la gara contro l'Udinese). La Fiorentina però è messa molto peggio degli orobici: due vittorie stagionali, l'ultima delle quali alla quinta giornata. Poi cinque partite senza affermazioni con due pari e tre sconfitte. Da quando è arrivato Prandelli sulla panchina, ovvero tre gare, un solo punto portato a casa (lunedì scorso contro il Genoa) e due battute d'arresto.

In Atalanta-Fiorentina il risultato che si verifica più di frequente è...il pareggio. In 61 partite già giocate a Bergamo, 26 volte le due squadre si sono divise la posta. Tre delle ultime quattro sfide sono finite con un pari e patta.

La forza della panchina è stata sicuramente una delle armi più importanti dell'Atalanta nel corso della scorsa stagione, una di quelle che ha consentito alla squadra di Gasperini di volare in alto. Quest'anno, almeno fino a questo momento, c'è stato un piccolo ridimensionamento in questo senso. Quattro sono le reti segnate da giocatori entrati a gara in corso nelle fila dei nerazzurri, così come il Napoli. C'è chi ha fatto però meglio e segnatamente ci riferiamo alla Juventus che è a quota cinque. La scorsa stagione la fuga in questa classifica era iniziata fin da subito.

I rigori sono invece un cruccio per la Fiorentina; i viola sono una delle quattro squadre di A a non aver battuto nemmeno un penalty e ne hanno avuti contro tre che rappresentano un record negativo.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

20 vittorie Atalanta

26 pareggi

15 vittorie Fiorentina

68 gol fatti Atalanta

65 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Fiorentina 0-1

L'ULTIMA SFIDA (campo neutro a Parma)

2019/2020 Serie A Atalanta vs Fiorentina 2-2