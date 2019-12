Atalanta-Verona, è di moda l'1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È l’1-0 il risultato più ricorrente al termine degli Atalanta-Verona di campionato. Ha fatto la sua comparsa al termine di 10 match, 6 volte in Serie A (praticamente 1 match ogni 3) e 4 in cadetteria (1 gara ogni 4).

Eppure è assente dal 2001-2002 quando, alla quarta giornata, man of the match fu Doni al 27’.

I bergamaschi sono in serie positiva da 3 scontri diretti. Alla vittoria per 3-0 (Freuler al 50’, Ilicic al 59’, Kurtic al 75’) nell’ultimo testa a testa, infatti, dobbiamo aggiungere altri 2 segni X.

Così il più recente successo scaligero è rappresentato dal 2-1 del 2013-2014: Donati 53’, Toni 72’, Denis 87’.

I gialloblù affronteranno questa trasferta con unno stimolo in più. Dando uno sguardo ai numeri della classifica all time di Serie A scopriamo, infatti, che le gare positive fuori casa ammontano a 199 (51 trionfi più 148 pari).

In casa i ragazzi di Gasperini vantano 7 punti (2V – 1X – 3P). Gli stessi della banda Juric in trasferta (2V – 1X – 3P).

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

35 incontri disputati

19 vittorie Atalanta

10 pareggi

6 vittorie Hellas Verona

44 gol fatti Atalanta

24 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Hellas Verona 2-1, 27° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Hellas Verona 3-0, 10° giornata 2017/2018