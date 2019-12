Attento Genoa, le squadre di Ranieri ti fanno sempre gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Derby di Genoa alla 16esima giornata e… 16esima sfida fra Ranieri e il Grifone. Ovviamente in campionato. Ma anche primi testa a testa fra Thiago Motta e, tra le altre, l’ex mister di Inter e Roma e, ancora, fra Motta e il Doria.

Il bilancio dei testa a testa col Genoa sorride al tecnico romano, avanti per numero di vittorie, 10-2, e gol marcati, 31-17, mentre i pareggi ammontano a 3.

Ranieri ha incrociato uomini e schemi col Vecchio Balordo guidando il Cagliari, 2 volte, il Napoli, 2, la Fiorentina, 2, la Juventus, 4, la Roma, 4, e l’Inter, 1. I KO sono arrivati nel 2008-2009 con i bianconeri e nel 2010-2011 allenando i giallorossi.

Colpisce, soprattutto, la mole di gol marcati dai suoi calciatori: ben 31 che, calcolatrice alla mano, fanno una media di poco superiore ai 2 centri ogni novanta minuti di gioco.

Da sottolineare come dopo l’esordio con successo sul Brescia, Thiago Motta nelle successive 6 gare di campionato abbia raccolto soltanto 3 punti (3 pareggi, tutti arrivati in trasferta).

A proposito l’ex centrocampista della nazionale di Prandelli, prima, e Conte, poi, la Sampdoria l’ha già sconfitta 2 volte nei derby di Serie A. Successe nella stagione 2008-2009, quando il Genoa vinse per 1-0 in trasferta e per 3-1 fra le mura amiche. E in entrambe le occasioni in campo c’era anche lui.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E IL GENOA IN CAMPIONATO

10 vittorie Ranieri

3 pareggi

2 vittorie Genoa

31 gol fatti squadre di Ranieri

17 gol fatti Genoa