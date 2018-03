Attento Sarri, Lopez ti ha già tolto la Champions diretta

© foto di Insidefoto/Image Sport

C’è un solo precedente in campionato fra Diego Lopez e Maurizio Sarri.

Risale alla passata stagione quando in occasione della 22esima giornata Napoli-Palermo terminò col punteggio di 1-1.

Due punti persi che pesarono non poco sull’economia del campionato. I partenopei, difatti, arrivarono terzi a un punto di distacco dalla Roma, mancando così l’accesso diretto alla fase a gironi della Champions League 2017-2018.

Stavolta la posta in palio è però più alta.

TUTTI I PRECEDENTI FRA LOPEZ E SARRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Lopez

1 pareggio

0 vittorie Sarri

1 gol fatto squadra di Lopez

1 gol fatto squadra di Sarri