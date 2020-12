Ballardini, 7 punti su 9 agli esordi in rossoblù

vedi letture

Quarta volta di Davide Ballardini alla guida del Genoa. Le tre precedenti avventure iniziarono tutte col piede giusto. Nel 2010-2011 arrivò un successo casalingo contro il Bologna di Malesani, 1-0. Era il 10 novembre. Nel 2012-2013 prestigioso pareggio in casa della Juventus di Conte, 1-1. Il calendario indicava il 26 gennaio. Infine, 2017-2018 segno 2 in schedina contro il Crotone targato Nicola, 1-0. Era il 19 novembre.

Il mister di Ravenna riparte dalle 78 panchine già totalizzate con i rossoblù in campionato: 29 successi, 21 pareggi (complessive 50 gare a punti) e 28 battute d’arresto. Soprattutto, ha sempre viaggiato a una media maggiore del punto per match. Nel 2010-2011 furono 1,4. Nel 2012-2013 invece 1,2. Nel 2017-2018 ecco 1,3. Quindi il top nel 2018-2019 con 1,7.

Ovviamente per questa quarta partenza in rossoblù Vincenzo Italiano e lo Spezia saranno due avversari del tutto inediti.