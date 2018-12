Barella ti ricordi di Ferrara? Cagliari, casa Spal non è più un tabù

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calcio è un gioco piuttosto essenziale: per vincere è necessario (ma non sufficiente) fare gol.

Lezione che il Cagliari deve avere imparato a memoria prima di presentarsi, la stagione passata, al Mazza di Ferrara.

Fino a quel momento, infatti, i rossoblù mai avevano marcato in casa della Spal nei match validi per la Serie A. Tre gare, tutte a metà degli anni Sessanta, con 2 KO e un pareggio, 4 reti incassate senza colpo ferire.

Poi ecco che a spazzare via il tabù ci hanno pensato Barella al minuto 17 del primo tempo e Joao Pedro al 23 della seconda frazione.

Fra l’altro dobbiamo segnalare come la rete del giovane centrocampista nel mirino dei top club sia stata la sua prima in A.

Sabato pomeriggio, ore 18, le due squadre si ritroveranno faccia a faccia dopo che l’ultimo turno le ha viste entrambe andare KO: i biancazzurri contro la Lazio, i rossoblù contro la Juventus.

Da segnalare che quella allenata da Semplici è squadra che non sembra saper pareggiare. In questo campionato ha vinto oppure perso. Al contrario il Cagliari di Maran ha già raccolto 4 segni X, di più ne conta soltanto il Torino che è a quota 5.

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A E SERIE B)

6 incontri disputati

2 vittorie Spal

3 pareggi

1 vittoria Cagliari

6 gol fatti Spal

4 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Cagliari 3-0, 27° giornata 1965/1966

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE A)

Spal-Cagliari 0-2, 4° giornata 2017/2018