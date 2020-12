Benevento davanti al Parma, chi l'avrebbe mai detto? La particolarità dei sanniti è...

vedi letture

Benevento dieci, Parma sette. Stiamo parlando dei punti conseguiti fin qui in campionato da queste due squadre. Chi l'avrebbe mai detto che, giunti alla decima giornata, avremmo trovato i sanniti davanti ai ducali in classifica? Sinceramente crediamo pochi, ma questa è la realtà dei fatti. Un qualcosa che fa ancora più stupore perché la squadra allenata da Inzaghi l'anno scorso faceva la Serie B, mentre quella di D'Aversa è stata a lungo vicina alla zona Europa League.

E' la prima volta in assoluto che queste due squadre si affrontano in un qualsiasi campionato professionistico italiano. Non ci sono precedenti tra Parma e Benevento.

Il Benevento di Inzaghi è una delle squadre che ha migliorato maggiormente la propria condizione in classifica grazie ai secondi tempi. I giallorossi hanno ottenuto quattro punti in più nei secondi 45 minuti rispetto ai risultati conseguiti all'intervallo. Se paragoniamo i campani alle altre neo promosse non c'è confronto: il Crotone ha una bilancia pari a zero, mentre lo Spezia ha perso addirittura sei punti nella ripresa, altrimenti saremmo a parlare di ben altra classifica per i liguri.