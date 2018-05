Benevento e ChievoVerona, un girone fa cominciò un altro campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra ChievoVerona e Benevento c’è solo il precedente di un girone fa.

Ciò significa che per i gialloblù i numeri non sono confortanti. Perché alla 19esima giornata le streghe conquistarono la prima, storica vittoria in Serie A. Fu sufficiente un gol messo a segno da Coda al minuto 19 della ripresa.

Da lì in poi sarebbe stato un altro campionato. Per entrambi i club.

Il Benevento sarebbe infatti quasi salvo conteggiando i soli risultati del girone di ritorno. Con 17 punti a novanta minuti dalla fine dei giochi occuperebbe la quindicesima posizione, a +2 sul Bologna terz’ultimo. Il ChievoVerona sarebbe un gradino sotto, a quota 16, come il Cagliari.

Insomma, ai mussi volanti per giocare un altro campionato di Serie A (il 17esimo della loro storia calcistica) occorrerà fare i tre punti... sia considerando l’intero campionato, che quello parziale del girone di ritorno.