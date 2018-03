Benevento e Inter hanno gli stessi punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero precedenti, se non quello a campi invertiti nel girone d’andata.

Allora, settima giornata, Benevento-Inter terminò col punteggio di 1-2 Tutte e tre le reti arrivarono nei primi quarantacinque minuti di gioco: doppietta di Brozovic e punto che dimezzava il vantaggio nerazzurro firmato D’Alessandro.

Ma i giallorossi lo scorso primo ottobre colpirono anche due legni.

Insomma, per la Beneamata non fu certo una passeggiata.

I sanniti sono ancora fermi a quota zero punti nelle trasferte di A. Ma c’è un dato che deve far riflettere: nel girone di ritorno le due squadre sono separate da un solo punto, l’Inter ne ha fatti 7 (1V – 4X – 1P), il Benevento 6 (2V – 0X – 4P).

Se poi ampliano il nostro raggio d’azione considerando gli ultimi 10 turni di campionato ecco che i due club si ritrovano addirittura appaiati.

L’Inter arriva a questo match reduce dal KO in casa del Genoa. Il Benevento, al contrario, dall’importante successo nello scontro diretto contro il Crotone.

Post scriptum: Diabaté è stato il primo giocatore dei campani a marcare in questo torneo dopo essere entrato in campo a gara già iniziata.