Benevento-Lazio match da 7 gol. E nel secondo tempo...

Assieme hanno raccolto 11 punti in più rispetto a quelli conquistati nei primi tempi.

Stiamo scrivendo di Benevento (+4, dai 7 all’intervallo agli 11 nella classifica di Serie A 2020-2021) e Lazio (+7, dai 10 prima del thè ai 17 nella graduatoria in corso di validità).

Pertanto il match di quest’oggi al Vigorito potrebbe sbloccarsi nella ripresa.

Fra l’altro i giallorossi hanno marcato 5 gol nei primi quarantacinque minuti, mentre nei secondi vantano 7 centri. Fanno meglio i biancocelesti dai 5 a metà match ai 12 fra il 46’ e il triplice fischio finale.

Stando ai precedenti, 2 nel massimo campionato italiano, non dovrebbero mancare le emozioni.

In totale i due scontri diretti del 2017-2018 hanno regalato 14 gol, per una media di 7 a incrocio. A Benevento fu 1-5. A Roma ecco un 6-2.

Entrambe le squadre qualche giorno fa hanno perso.

Gli Stregoni sul campo del Sassuolo per via di un rigore trasformato da Berardi dopo appena 7 minuti di gioco. La Lazio con l’Hellas Verona all’Olimpico in un match sbloccato dall’autorete di Lazzari.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Lazio

1 gol fatto Benevento

5 gol fatti Lazio

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Lazio 1-5, 11° giornata 2017/2018