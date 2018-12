Bologna, guarda chi c'era in panchina nell'ultima vittoria sulla Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna non mette le mani sul cosiddetto derby dell’Appennino al Dall’Ara dalla stagione 2012/2013. Allora la sfida terminò col punteggio di 2-1 per i giocatori in rossoblù. Al vantaggio ospite firmato Ljajic nel primo tempo, risposero i locali con Motta e Christodoulopoulos nella ripresa.

Curiosità: sulla panchina dei felsinei sedeva un certo Stefano Pioli…

Poi ecco succedersi 3 vittorie per la Fiorentina, le ultime due nelle più recenti stagioni, e 1 segno X, l’1-1 del 2015-2016.

E proprio il pareggio con una rete per parte è il risultato più ricorrente al termine dei Bologna-Fiorentina di campionato. Ad oggi conta 13 caps in 66 incontri disputati. Praticamente compare in una sfida ogni cinque.

Dando uno sguardo ai numeri in riva all’Arno scopriamo che i gigliati sono reduci da 4 trionfi senza soluzione di continuità. Non solo. Hanno all’attivo una serie utile fatta di 7 successi e 1 pareggio contro i petroniani.

Passando allo stato di forma delle due squadre però…

Il Bologna non vince dalla settima giornata, poi ha rimediato 2 KO e 3 match chiusi in pareggio.

Anche la Fiorentina ha colto l’ultima affermazione al settimo turno, poi 1 sconfitta e 4 segni X di fila (e tutti per 1-1).

Fra l’altro proprio rossoblù e viola sono due delle compagini che hanno raccolto più pareggi in questo avvio di torneo. I toscani ne contano 5, e nessuno ha fatto meglio, mentre i bolognesi seguono a quota 4.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A)

66 incontri disputati

25 vittorie Bologna

25 pareggi

16 vittorie Fiorentina

81 gol fatti Bologna

78 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Fiorentina 2-1, 21° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Fiorentina 1-2, 23° giornata 2017/2018