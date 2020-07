Bologna, quante vittorie, ma il settebello lo ha calato il Napoli. I rossoblu...

vedi letture

Il Bologna si presenta all'appuntamento con il Napoli essendosi fatto rimontare due gol in extremis nella trasferta di Parma. I rossoblu hanno perso una sola partita nelle ultime cinque giocate. Buona la serie di risultati conseguita dagli azzurri. Nelle ultime nove partite di campionato giocate (prima e dopo il blocco), una sola sconfitta, un pari e ben sette vittorie.

La tradizione in Emilia parla ancora nettamente a favore del Bologna. I felsinei hanno conseguito 31 vittorie contro le 17 dei partenopei. Però l'affermazione più importante in termini numerici è stata ottenuta proprio dal Napoli e anche in tempi molto recenti. Ci riferiamo al 7-1 del 4 febbraio 2017 con Hamsik e Mertens, autori entrambi di una tripletta, in grande spolvero.

Il Bologna non riesce proprio a non subire reti. Ha chiuso solamente due gare con la propria porta imbattuta ed è ultimo in Serie A da solo in questa particolare classifica. 15 i marcatori diversi mandati a segno finora dagli azzurri: la squadra di Gattuso è seconda assieme al Sassuolo e dietro solamente all'Inter che è già a quota 18.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E B)

31 vittorie Bologna

13 pareggi

17 vittorie Napoli

102 gol fatti Bologna

78 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Napoli 3-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2018/2019 Serie A Bologna vs Napoli 3-2