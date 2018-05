Bologna, una gioia che manca da 20 anni esatti. E la Samp...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vent'anni esatti. E' quanto è passato dall'ultima vittoria del Bologna in casa della Sampdoria. Il 29 marzo 1998 i felsinei si sono imposti 3-2 contro i blucerchiati grazie ad uno straordinario Kenneth Anderson autore di una tripletta. In questo ventennio i rossoblu hanno raccolto la miseria di tre punti (tre pareggi) in dieci partite giocate.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA

22 vittorie Sampdoria

12 pareggi

11 vittorie Bologna

70 gol fatti Sampdoria

46 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Bologna 0-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2016/2017 Serie A Sampdoria vs Bologna 3-1