Brescia-Palermo: 0-0 oppure 1-1. Ecco perché...

Sono i pareggi con un gol per parte e quelli a reti inviolate i risultati più ricorrenti al termine dei Brescia-Palermo di campionato.

Su 34 precedenti, fra Serie A e cadetteria, rintracciamo per 7 volte sia l’1-1 che lo 0-0.

E difatti la passata stagione fu segno X senza marcature, mentre nel torneo 2013-2014, penultimo match in ordine di tempo, ne arrivarono una per parte.

La più recente affermazione delle rondinelle risale così al 2010-2011: 3-2 alla seconda di A: Dallamano, Pastore, Eder, rigore di Caracciolo e Balzaretti.

Per trovare un segno 2 in schedina dobbiamo invece andare al 2004-2005, 0-2 alla 13esima sempre di A: Zauli e Brienza.

I siciliani sono terzi in classifica a due sole lunghezze dalla capolista Hellas Verona: 2 vittorie, 2 pareggi, 8/4 il rapporto gol fatti/subiti. Lontano dal Barbera vantano uno 0-0 a Salerno e un 2-1 a Foggia.

Il Brescia è staccato di un bel po’. In saccoccia ha 3 punti, frutto di altrettanti pari, tutti col punteggio di 1-1 (Perugia, Pescara, Carpi).

Da segnalare che… se non fosse stata annullata per l’arrivo della guerra anche sul suolo italiano, Brescia-Palermo 2-1 del 1942-1943 avrebbe portato i padroni di casa a quota 48 reti complessive agli avversari negli scontri diretti in Lombardia; infine, le statistiche pro rondinelle arrivano tutte dai numeri maturati in cadetteria, in Serie A, curiosamente, vige un equilibrio perfetto (2 di successi, pareggi, sconfitte, 10 reti da un lato e dall’altro, 6 risultati differenti).

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A E SERIE B)*

34 incontri disputati

13 vittorie Brescia

16 pareggi

5 vittorie Palermo

48 gol fatti Brescia

31 gol fatti Palermo

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Palermo 2-2, 18° giornata 1936/1937

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Palermo 0-0, 2° giornata 2017/2018

* Compreso il match della stagione 1942/1943 poi annullato.