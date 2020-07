Brescia-Parma fa 10 in Serie A

vedi letture

Quello in programma questo pomeriggio e valido per la 36esima giornata, sarà il decimo Brescia-Parma di Serie A.

La sfida fra Rondinelle e Ducali ha precedenti, però, in tutte le categorie del calcio professionistico italiano. Anche in cadetteria, 20, e Serie C, 2 (1-0 di Salvioni nel 1982-1983; 2-1 nel 1983-1984 con firme di Bonetti, Gritti, Di Pietropaolo).

L’ultima sfida è andata in scena nella B 2017-2018. Terminò col punteggio di 2-1 per i padroni di casa: Torregrossa al 38’, Ceravolo al 58’, Torregrossa al 64’.

Per rintracciare il più recente testa a testa in A dobbiamo scartabellare i nostri almanacchi fino al 2010-2011, 2-0: Bega nel recupero della prima frazione, Diamanti all’88’.

E il segno 2 in schedina?

Non spunta dal 2003-2004 quando, ancora in Serie A, terminò 2-3. Matuzalem al 4’, Morfeo al 12’, Di Biagio al 38’, Marchionni al 43’, Gilardino al 71’.

Curiosità: dai 9 scontri diretti in A sono usciti ben 9 punteggi differenti. Mai un bis.

I due club non hanno più nulla da chiede al campionato.

Il Brescia, matematicamente retrocesso, programma il futuro cercando nuovi, possibili Tonali. Il Parma staziona a metà classifica, complice una ripresa che ha portato la pochezza di 7 punti in 9 match.

Note di colore per gli appassionati di statistiche: quella di D’Aversa è la terza squadra per apporto di reti dai panchinari, 10 centri, meglio hanno fatto soltanto Atalanta, 19, e Hellas Verona, 11; assieme Brescia e Parma contano 21 rigori contro in 35 giornate.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

31 incontri disputati

19 vittorie Brescia

7 pareggi

5 vittorie Parma

44 gol fatti Brescia

26 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Parma 0-1, 21° giornata 1992/1993

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Parma 2-0, 20° giornata 2010/2011