Brescia-Pescara, 2-0 oppure 2-1

I risultati che più ricorrono al termine dei Brescia-Pescara di campionato sono il 2-0 e il 2-1, entrambi con 4 presenze in 25 precedenti fra Serie A e cadetteria.

Guarda caso sono anche i punteggi degli ultimi due incroci al Rigamonti.

Nel 2015-2016 fu 2-0 con reti di Geijo e Mazzitelli, entrambe nella prima frazione di gioco.

Nel 2017-2018 fu 2-1 con vantaggio ospite firmato da Coulibaly cui risposero Torregrossa, prima, e Caracciolo, successivamente.

Ma a colpire è, soprattutto, un altro dato: negli anni Duemila mai la sfida è terminata col segno X.

L’ultimo pareggio in ordine di tempo è del 1990-1991 quando alla 33esima giornata di B Giunta ed Edmar misero le firme sull’1-1. Poi ecco 12 successi per le Rondinelle e 2 per il Delfino.

Il bilancio degli scontri diretti risente fortemente del fattore casa. I lombardi guidano sugli abruzzesi per numero di trionfi, 17-3, e marcature, 45-19. Mentre i match chiusi in parità sono solo 5, praticamente 1 ogni 5.

Curiosamente l’unico Brescia-Pescara alla terza giornata coincide col solo precedente in Serie A.

Nella stagione 1992-1993 terminò 1-0 con man of the match Raducioiu al minuto 52 su calcio di rigore.

La più recente affermazione ospite è rappresentata dal 3-1 alla 13esima giornata del 2014-2015.

Per concludere… la scorsa stagione fu doppia vittoria bresciana, al già citato 2-1 dobbiamo aggiungere anche il 3-0 messo a segno all’Adriatico da Machin, Caracciolo e Ferrante; mentre i gol totali del Pescara in cadetteria, quindi contano quelli segnati in casa e a Brescia, ammontano a 48.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A E SERIE B)

25 incontri disputati

17 vittorie Brescia

5 pareggi

3 vittorie Pescara

45 gol fatti Brescia

19 gol fatti Pescara

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Pescara 1-1, 10° giornata 1941/1942

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Pescara 2-1, 33° giornata 2017/2018