Brescia-Spal una storia fatta di pareggi. Contributo inesistente delle panchine

Delle ultime 17 partite giocate in campionato, ovviamente tra prima e dopo il blocco, il Brescia ne ha vinta solamente una. Con questo ruolino di marcia sarebbe stato impossibile per chiunque. La Spal ne ha perse 11 delle ultime 13 conquistando poi un pari e una vittoria. Anche in questo caso i numeri sono impietosi e fotografano bene la situazione che stanno vivendo i ferraresi.

Brescia e Spal è una storia fatta di incroci in tutte le categorie professionistiche. E in Lombardia a farla da padrone sono i pareggi: ben 11 su 19 confronti distrubuiti nei campionati di A, B e C. L'ultimo scontro diretto si è giocato in B il 9 aprile 2017 e lo ha vinto la Spal per 3-1. Ultima affermazione bresciana invece è del 25 ottobre 1981, un 2-0 sempre in Serie B.

Sono solo 8 i giocatori diversi andati a segno nella fila della Spal in questa stagione. I ferraresi sono ultimi assieme alla Samp in questa classifica. Il Brescia è in doppia cifra ad 11. Questo è anche il confronto tra le due formazioni che hanno avuto il minor contributo dalla panchina. Le rondinelle possono annotare solo due reti da giocatori entrati a partita in corso e peggio...ha fatto solo la Spal con zero. Il Brescia è la squadra che ha peggiorato maggiormente la sua classifica nei secondi tempi. Se le partite fossero finite al 45', il club di Cellino sarebbe stato salvo coi suoi 34 punti. Ma il -13 fatto registrare nei secondi tempi ha reso particolarmente grave la situazione di classifica dei biancazzurri.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A, B E C)

5 vittorie Brescia

11 pareggi

3 vittorie Spal

23 gol fatti Brescia

16 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1948/1949 Serie B Brescia vs Spal 2-2

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2016/2017 Serie B Brescia vs Spal 1-3