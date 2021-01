Brozovic, Caprari e Lukaku per un particolare trono del gol

vedi letture

Quello di sabato sarà il quarto scontro diretto in Serie A fra Inter e Benevento.

I nerazzurri hanno in corso un filotto di vittorie arrivato a quota 3. Le prime due nella stagione 2017-2018, quella d’esordio degli Stregoni nel massimo campionato italiano, quando fuori casa arrivò un 2-1, mentre sul proprio campo un 2-0. L’ultima, un girone fa, nelle recupero della prima giornata, quando allo Scida terminò per 5-2.

I 12 gol in totale sono stati autografati da 9 calciatori differenti, 7 meneghini e 2 campani. Volendo stilare una sorta di classifica marcatori degli incroci fra Inter e Benevento, scopriamo che la vetta è occupata da 3 differenti atleti, tutti a quota 2 centri e tutti autori di una doppietta in un match: Brozovic, Caprari e Lukaku.

Probabile che tutti e tre sabato scendano sul prato del Meazza.

C’è però un altro dato che accomuna nerazzurri e giallorossi. Stavolta riferito a chi i gol cerca di evitarli, vale a scrivere i portieri.

I due club, infatti, sono appaiati nella classifica dei clean sheet totalizzati nel girone d’andata della Serie A 2020-2021. Ciascuna compagine ha mantenuto la propria porta inviolata per 5 complessive gare. Nonostante 13 reti al passivo di differenza, con l’Inter a quota 23 e il Benevento a 36.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria Inter

0 pareggi

0 vittorie Benevento

2 gol fatti Inter

0 gol fatti Benevento

PRIMA E ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Benevento 2-0, 26° giornata 2017/2018