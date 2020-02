vedi letture

C’è equilibrio negli Atalanta-Roma. Ma quanto corrono i nerazzurri…

È un bilancio quasi in equilibrio quello emerge dagli Atalanta-Roma di campionato.

I 57 incontri disputati, infatti, producono 19 successi per la Dea, 20 segni X, 18 vittorie per la Lupa. Anche il computo dei gol conferma questo trend con i nerazzurri a segno 74 volte, mentre i giallorossi sono fermi a quota 70.

A riprova c’è poi lo spettacolare 3-3 dello scorso campionato.

In poco più di mezz’ora Dzeko portò sul doppio vantaggio gli ospiti, quindi El Shaarawy firmò il momentaneo 0-3. Castagne, prima dell’intervallo, Toloi e Zapata, nella ripresa, firmarono la rimonta orobica.

Curiosamente anche l’unico precedente Atalanta-Roma alla 24esima giornata di Serie A vide i padroni di casa mettere a segno una tripletta. In quell’occasione, però, terminò col punteggio di 3-0: Capelli e Doni (doppietta).

Un girone fa all’Olimpico di Roma c’è scappato uno 0-2 che ha portato a 4 i risultati positivi dei lombardi quando sfidano la Roma in Serie A. In rete andarono Zapata al 71’ e De Roon al 90’.

In questo 2020 la squadra di Fonseca viaggia in campionato a una media di 0,67 punti/match. Un ritmo da retrocessione se pensiamo che peggio hanno fatto soltanto Brescia (0,33), Cagliari e Spal (0,50).

Mentre la creatura di Gasperini viaggia a velocità più che doppia: 1,83 punti/match.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)

57 incontri disputati

19 vittorie Atalanta

20 pareggi

18 vittorie Roma

74 gol fatti Atalanta

70 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Roma 0-2, 6° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Roma 3-3, 21° giornata 2018/2019