C'è l'ex Pioli nel destino di Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

Il bilancio degli scontri diretti in campionato fra Simone Inzaghi, Lazio, e Stefano Pioli, Fiorentina, è in perfetto equilibrio sul fronte dei risultati, mentre su quello del gol marcati si trova in leggero vantaggio il tecnico oggi vestito di viola.

Sono 3, difatti, gli incroci fra Inzaghi e Pioli.

Nel 2016-2017 Inter-Lazio terminò col punteggio di 3-0. La passata stagione Lazio-Fiorentina fu 1-1 , mentre Fiorentina-Lazio terminò 3-4.

Pioli, non dobbiamo scordarlo, è un ex. Ha guidato i biancocelesti nel 2014-2015 e nel 2015-2016. Il suo score in Serie A racconta di 69 caps con 32 vittorie, 15 pareggi, 22 sconfitte. L’ultima, quella patita nel derby casalingo contro la Roma il 3 aprile 2016, gli costò il posto. A guidare la Lazio nelle ultime 7 giornate di quel campionato fu chiamato proprio Simone Inzaghi che fino ad oggi ha messo assieme 90 panchine in Serie A con un rendiconto di 50 successi, 16 segni X, 24 battute d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E PIOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

1 vittoria Pioli

5 gol fatti squadre di Inzaghi

7 gol fatti squadre di Pioli