C'è un giocatore dell'Inter che segna sempre col Frosinone...

L'Inter è una delle grandi del calcio italiano, nonché l'unica squadra a non essere mai retrocessa in B. Il Frosinone invece è alla sua seconda apparizione nel calcio che conta. Risultato: c'è un solo precedente a San Siro tra queste due squadre ed è un precedente che arride chiaramente ai colori nerazzurri. Il 22 novembre 2015 l'Inter vinse 4-0 contro i ciociari grazie alle reti di Biabiany, Icardi, Murillo e Brozovic. Una vittoria poi bissata anche al ritorno anche se in maniera più faticosa: 1-0 con il solito Icardi a segno.

Contro l'Atalanta si è interrotta, e in maniera anche piuttosto roboante, una serie di vittorie consecutive dell'Inter, che era arrivata a sette. Il Frosinone sta vivendo un momento positivo perché non perde da quattro turni, nel corso dei quali ha collezionato una vittoria e tre pareggi.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

1 vittoria Inter

0 pareggi

0 vittorie Frosinone

4 gol fatti Inter

0 gol fatti Frosinone

LA PRIMA ED ULTIMA SFIDA A MILANO

2015/2016 Serie A Inter vs Frosinone 4-0