C'è voluto il campo neutro al Verona per battere la Roma. Un digiuno lungo

Prosegue la serie senza pareggi della Roma che tra pre e post Covid è giunta a quota 11 partite (5 vittorie e 6 sconfitte nel frattempo). Il Verona invece ha collezionato due pareggi di fila con Inter e Fiorentina prima di questa sfida dell'Olimpico.

La Roma giallorossa non è foriera di buone notizie per il Verona che ha vinto solamente due volte in casa dei capitolini. E l'ultima affermazione comincia ad essere anche abbastanza datata 28 gennaio 1973. Tra l'altro quel successo fu ottenuto sul campo neutro di Arezzo perché l'Olimpico era squalificato.

Significativo per il Verona il fatto che 11 reti siano arrivate in questa stagione da parte di giocatori che hanno cominciato la gara in panchina. Meglio ha fatto solo l'Atalanta che è addirittura a quota 18.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

20 vittorie Roma

7 pareggi

2 vittorie Hellas Verona

48 gol fatti Roma

19 gol fatti Hellas Verona

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1951/1952 Serie B Roma vs Hellas Verona 1-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie A Roma vs Hellas Verona 3-0