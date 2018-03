C'era una volta il Friuli favorevole ai viola: bella serie Udinese. E Thereau...

© foto di Insidefoto/Image Sport

C’era una volta Udine per la Fiorentina, nel senso che il Friuli era un terreno di gioco favorevole ai viola. Ma i gigliati si sono fermati alla rete vincente di Vargas realizzata l’8 novembre 2009. Da allora ad oggi si contano sette risultati utili consecutivi per i bianconeri con ben cinque vittorie e due pareggi.

O TUTTO O NIENTE - Non si può dire di certo che l’Udinese abbia una propensione a cercare il pareggio. Per ora la squadra allenata prima da Delneri, poi da Oddo, piuttosto ha puntato spesso al tutto o niente. Sono solo tre i pareggi ottenuti dai friulani in 26 partite di campionato, come Napoli e Bologna e meno solamente di Benevento, uno, e Juventus due.

QUASI UN GIRONE INTERO – Nelle fila della Fiorentina troviamo un ex importante per la storia attuale dell’Udinese: Cyril Thereau. Il francese all’andata realizzò una doppietta contro la sua ex squadra (l’unica doppietta del suo campionato), ma non segna dalla gara col Benevento, che sarà il prossimo avversario della Fiorentina. Praticamente è da un girone che è a secco l’attaccante acquistato dai gigliati la scorsa estate.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

15 vittorie Udinese

15 pareggi

12 vittorie Fiorentina

61 gol fatti Udinese

54 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Fiorentina 1-2

L’ULTIMA SFIDA AD UDINE

2016/2017 Serie A Udinese vs Fiorentina 2-2