C’erano tre allenatori: uno ha vinto, uno pareggiato, uno perso. E Pirlo?

La prima volta con mister Conte sul ponte di comando fu pareggio per 2-2 allo Stadium. Con Allegri in panchina, invece, arrivò una sconfitta per 0-1 sul prato del Ferraris. Mentre l’anno scorso con Sarri fu successo casalingo per 2-1.

Insomma, da quando la Juventus ha iniziato a collezionare scudetti senza soluzione di continuità i tre allenatori che si sono succeduti sulla sua panchina hanno raccolto tutti i segni possibili in schedina al primo scontro diretto col Genoa.

La vittoria di Maurizio Sarri, il pareggio di Antonio Conte, la sconfitta di Massimiliano Allegri.

E all’11esima giornata 2020-2021, domenica pomeriggio ore 18, sarà la volta di mister Pirlo…

Molti di più gli incroci fra Rolando Maran e la Vecchia Signora. Una storia iniziata nella cadetteria 2006-2007 e passata poi per altri 13 testa a testa in Serie A. Il bilancio che emerge è una sorta di monologo in bianconero: 1 pareggio (1-1 Juventus-ChievoVerona 2015-2016) e 13 sconfitte (le ultime 8 senza soluzione di continuità).

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Maran

1 pareggio

13 vittorie Juventus

5 gol fatti squadre di Maran

32 gol fatti Juventus