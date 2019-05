Cagliari, col Frosinone solo vittorie...e tre gol a partita

© foto di Federico De Luca

Cagliari e Frosinone si affrontano per la prima volta in A in Sardegna. L'ultimo precedente nel capoluogo isolano risale però all'autunno 1988, quando le due squadre militavano in Serie C1. Solo vittorie rossoblu finora e ad una media di tre gol segnati a partita.

Cagliari che ha vinto tre delle ultime cinque partite giocate, Frosinone è tornato a perdere nell'ultimo weekend dopo aver conseguito due successi consecutivi, dicendo probabilmente addio alle ultime possibilità di salvezza.

Segnano sempre gli stessi per il Frosinone. Solo nove giocatori della rosa sono andati a segno nelle 32 giornate fin qui disputate. Cagliari che non solo ha avuto più rigori contro di tutte le squadre in A, ovvero otto come l'Udinese, ma ha il peggior saldo rigori a favore/rigori contro della massima categoria con -6.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE C)

2 vittorie Cagliari

0 pareggi

0 vittorie Frosinone

6 gol fatti Cagliari

1 gol fatto Frosinone

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1987/1988 Serie C1 Cagliari vs Frosinone 3-1

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

1988/1989 Serie C1 Cagliari vs Frosinone 3-0