Cagliari e Lazio, cosa succede dopo l'intervallo?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella in Sardegna sarà sfida fra squadre che non sanno migliorarsi dopo l’intervallo.

Cagliari e Lazio, difatti, mostrano gli stessi punti in classifica, sia alla fine del primo tempo, che al triplice fischio finale. Sono 40 per i rossoblù, mentre 55 per i biancocelesti.

Un equilibrio che sembra riflettersi anche nei precedenti.

Sono già 35, fra A e B, quelli giocati col Casteddu padrone di casa. Il bilancio racconta di 12 vittorie per parte e 11 segni X. Mentre alla voce gol fatti è in leggero vantaggio la squadra della capitale: 33-32.

Anche i risultati più ricorrenti al termine dei Cagliari-Lazio confermano questo bilanciamento dei valori in campo. Contano, difatti, tutti 6 presenze l’1-0, lo 0-1 e, infine, l’1-1.

La storia recente del match ricorda che le ultime due stagioni è finito in parità. Prima c’era stata una doppietta della Lazio. Mentre l’ultima vittoria del Cagliari è del 2012-2013.

Curiosità: dal 2009-2010 i sardi alternano gare con gol a gare con le polveri bagnate e poiché l’anno scorso fu 2-2…

Fra l’altro non dobbiamo scordare che dal 2013-2014 in poi, fra match in casa e fuori, la Lazio vanta una serie positiva fatta di 7 successi più 2 pareggi, 23 gol marcati contro soli 7 incassati.

Chiudiamo con due parole sullo stato di forma.

Entrambe le squadre sono reduci da un KO. Anzi, il Cagliari da 2 di fila e l’ultima volta che ne incassò 3 fu tra la 21esima e la 23esima giornata. Alla Sardegna Arena, però, i ragazzi di Maran vengono della vittorie contro Spal e Frosinone.

L’ultima trasferta laziale è il successo per 2-1 nella Genova blucerchiata.

PS: non scordiamoci che quella rossoblù con un -6 è la squadra con il peggior delta fra rigori subiti (9, al top con l’Udinese) e a favore (3, ultima in coabitazione col Milan).

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)

35 incontri disputati

12 vittorie Cagliari

11 pareggi

12 vittorie Lazio

32 gol fatti Cagliari

33 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Lazio 3-0, 27° giornata 1964/1965

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Lazio 2-2, 28° giornata 2017/2018