Cagliari-Milan: quando il fattore campo conta poco. Il Sant'Elia chiuso così!

© foto di Christian Seu

il Cagliari è in crisi? Utilizzare una terminologia del genere è sicuramente eccessivo. Però è vero che la formazione rossoblu, dopo una partenza lanciatissima, ha rallentato molto la sua corsa. Da quattro partite non vince e nelle ultime tre è sempre uscita sconfitta dal campo. Il Milan di Pioli, nonostante l'inserimento di Ibrahimovic, continua ad andare avanti senza un grande ritmo, avendo ottenuto tre vittorie in undici gare giocate dal momento dell'arrivo del tecnico emiliano.

Gioca in casa il Cagliari contro il Milan, ma vedendo la serie storica il fattore campo conta veramente in modo relativo. 37 le partite disputate in Sardegna tra queste due squadre e sono solo 5 le vittorie rossoblu che abbiamo riscontrato. L'ultima è stata ottenuta il 28 maggio 2017 (2-1) ed è stata anche l'ultima partita che si è giocata al Sant'Elia.

Il Milan prova ad insidiare il record dell'Inter per quanto riguarda i "clean sheet" ovvero le partite chiuse senza prendere gol. I nerazzurri sono leader in questa classifica con 7 partite, i rossoneri seguono a 6 (assieme a Verona, Udinese, Juventus e Sampdoria). Anche il Cagliari è secondo, ma per il numero di giocatori andati a segno: sono 12 che hanno fatto almeno un gol in questo campionato, di più, anche in questo caso, solo l'Inter con 13. La squadra allenata da Maran è anche quella che ha avuto il maggior numero di rigori contro, 7, come Udinese e Genoa e un saldo ampiamente negativo di -5 tra rigori ricevuti e subiti.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI

5 vittorie Cagliari

17 pareggi

15 vittorie Milan

32 gol fatti Cagliari

49 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Milan 2-1



L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2018/2019 Serie A Cagliari vs Milan 1-1