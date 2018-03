Cagliari, missione (im)possibile in casa del Chievo

© foto di Alberto Mariani

Il Cagliari mai ha vinto in casa del Chievo.

Su 13 sfide di campionato, 11 in Serie A e 2 in cadetteria, i clivensi sono sempre andati a punti. E se in Serie B è un monologo, 2 match con altrettante vittorie per i gialloblù, nel massimo torneo a farla da padrone è il segno X, comparso in 6 occasioni.

Da notare che Chievo-Cagliari sarà sfida fra chi, con Torino e Bologna, ha usufruito di meno rigori in questo campionato, 1 per i gialloblù, e chi invece se n’è visti fischiare contro più di tutti, 8 i sardi.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

13 incontri disputati

7 vittorie ChievoVerona

6 pareggi

0 vittorie Cagliari

14 gol fatti ChievoVerona

6 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Cagliari 1-1, 33° giornata 2004/2005

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Cagliari 1-0, 13° giornata 2016/2017