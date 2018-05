Cagliari-Roma: si va verso il 'gol'. Giallorossi tentano l'aggancio sui sardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cagliari-Roma? Dovessimo dare una dritta che può essere buona per tutti gli scommettitori diremmo puntate sul 'gol'. Lo 0-0 manca dalla stagione 2005/06, mentre nelle ultime dieci partite giocate in Sardegna, entrambe le squadre sono andate a segno per nove volte su dieci. Fa eccezione solo la gara della stagione 2012/13 finita 3-0 (a tavolino) per la Roma. Un solo successo separa i giallorossi dai rossoblu, ma un aggancio c'è già stato in fatto di reti segnate.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI

14 vittorie Cagliari

10 pareggi

13 vittorie Roma

53 gol fatti Cagliari

53 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Roma 1-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2016/2017 Serie A Cagliari vs Roma 2-2