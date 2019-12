© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver perso le prime due partite di questo campionato, il Cagliari ha preso letteralmente il volo con undici risultati utili consecutivi, ovvero sette vittorie e quattro pareggi. La Sampdoria si sta lentamente risollevando dalle sabbie mobili della bassa classifica dopo l'avvento di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Da quando il tecnico romano si è insediato la squadra ha vinto due volte, pareggiato tre e perso una.

Sono solamente cinque le affermazioni blucerchiate in casa del Cagliari su 38 partite già disputate tra Serie A e B. Ultimo successo dei liguri il 4 novembre 2007 (0-3). Rossoblu in serie positiva interna con la Samp da 9 gare (4 vittorie e 5 pareggi).

La Sampdoria è rimasta l'ultima squadra in A a non aver avuto un rigore contro. Inoltre i blucerchiati non hanno fatto nemmeno un gol nella prima mezz'ora di gioco e hanno all'attivo solamente una realizzazione nei primi 45 minuti.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

20 vittorie Cagliari

13 pareggi

5 vittorie Sampdoria

65 gol fatti Cagliari

36 gol fatti Sampdoria

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1964/1965 Serie A Cagliari vs Sampdoria 1-1



L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2018/2019 Serie A Cagliari vs Sampdoria 0-0