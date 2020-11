Cagliari-Spezia riparte dall'equilibrio. Ma i liguri devono fare attenzione in area...

Il Cagliari non pareggia dalla prima giornata di questo campionato. Dopo l'1-1 in casa del Sassuolo, sono arrivati tre successi e quattro sconfitte per la squadra di Di Francesco. Pur essendo una matricola nella massima categoria, lo Spezia è già riuscito ad incamerare nove punti in classifica, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Per la prima volta Cagliari e Spezia si incontrano in Serie A. Ci sono dei precedenti che riguardano però le serie minori del professionismo. E il bilancio ci parla di equilibrio almeno per gli incontri disputati in Sardegna, con tre vittorie per parte. L'ultimo Cagliari-Spezia si è giocato il 2 aprile 2016 e i liguri si sono imposti per 2-1 in Serie B con i gol di Calaiò e Piccolo (Giannetti ha reso meno amara la sconfitta per i rossoblu).

Lo Spezia deve fare molta attenzione nella sua area di rigore, anche perché si è già visto fischiare contro tre rigori. Un record poco invidiabile in questa Serie A, condiviso con la Roma.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE B E C)

3 vittorie Cagliari

2 pareggi

3 vittorie Spezia

11 gol fatti Cagliari

8 gol fatti Spezia

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Spezia 0-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2015/2016 Serie B Cagliari vs Spezia 1-2