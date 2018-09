Cagliari, un digiuno lungo 210 minuti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La scorsa stagione il Cagliari non è riuscito a marcare gol al Sassuolo ed ha rimediato, dopo 2 successi e 1 segno X, la prima sconfitta interna in Serie A.

Anzi, quella 2017-2018 è andata agli archivi come l’unica stagione, al momento in cui scriviamo, con i rossoblù incapaci di segnare agli emiliani. Perché allo 0-1 del 20 settembre 2017 alla Sardegna Arena dobbiamo sommare lo 0-0 dell’11 febbraio 2018 al Mapei Stadium.

E così l’ultimo centro dei sardi risale alla 37esima giornata del 2016-2017, quella del 6-2 a favore dei neroverdi, con Ionita in rete al 60’ per il momentaneo 2-5. Domenica sera, al calcio d’inizio della sfida valida per la seconda giornata della Serie A 2018-2019 saranno quindi 210, recuperi esclusi, i minuti di digiuno per il Casteddu.

Da segnalare, inoltre, che i 4 Cagliari-Sassuolo di campionato sono terminati con 4 punteggi differenti, mentre il bilancio degli scontri diretti fra i due club nel massimo campionato italiano è in equilibrio sul fronte dei risultati, 2 vittorie per parte e 4 segni X, mentre su quello delle marcature strizza l’occhio ai neroverdi, 15 centri contro i 12 degli avversari.

La squadra di De Zerbi ha esordito mettendo KO una delle favorite allo scudetto 2018-2019. L’1-0 con cui ha superato l’Inter è arrivato sì su calcio di rigore, ma ha poi resisto senza particolari affanni agli attacchi nerazzurri.

Al contrario la compagine di Maran ha mostrato sul campo della neopromossa Empoli tutti i difetti ancora da correggere. Anche se, in coda alla gara, una reazione c’è stata.

CONFRONTI DIRETTI A CAGLIARI (SERIE A)

4 incontri disputati

2 vittorie Cagliari

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

8 gol fatti Cagliari

7 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Sassuolo 2-2, 14° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A CAGLIARI (SERIE A)

Cagliari-Sassuolo 0-1, 5° giornata 2017/2018