Carpi-Brescia con due volti nuovi e un lungo digiuno di vittorie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la sfida fra le prime due squadre ad aver cambiato allenatore.

Carpi-Brescia vedrà infatti il ritorno in panchina di Fabrizio Castori (408 caps in Serie B con 7 club differenti) ed Eugenio Corini (34 presenze fra Crotone 2010-2011 e Novara 2017-2018).

Ma dal punto di vista statistico sono anche altri gli spunti che vale la pena ricordare.

Le rondinelle negli 8 scontri diretti in cadetteria mai hanno conquistato la vittoria. Il bilancio totale vede infatti i biancorossi avanti con 3 successi e 5 segni X raccolti fino ad oggi.

La passata stagione fu doppio 1-1, in Emilia Romagna e in Lombardia.

I padroni di casa hanno cominciato questo torneo con 3 KO di fila. Ma non è che avessero concluso la stagione passata in maniera differente. La più recente affermazione è datata 29 marzo 2018, poi ecco succedersi 5 pareggi (compreso quello nel recupero col Venezia) e 8 sconfitte.

Musica simile per gli ospiti. Due pareggi intervallati da una sconfitta in questo campionato. L’ultima volta con i tre punti acciuffati tutti assieme è del 17 aprile 2018, poi uno dietro l’altro sono arrivati 5 match chiusi in parità e 4 battute d’arresto.

CONFRONTI DIRETTI A CARPI (SERIE B)

4 incontri disputati

2 vittorie Carpi

2 pareggi

0 vittorie Brescia

6 gol fatti Carpi

2 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A CARPI (SERIE B)

Carpi-Brescia 0-0, 6° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A CARPI (SERIE B)

Carpi-Brescia 1-1, 14° giornata 2017/2018