Ce la farà l'Udinese ad ottenere il primo rigore? Col Sassuolo si segna poco

Il Sassuolo potrebbe terminare questa stagione all'ottavo posto. Un modo per onorare al meglio la memoria del patron Squinzi, scomparso non da molto. L'Udinese ha raggiunto in maniera relativamente tranquilla l'obiettivo della salvezza.

L'Udinese si fa preferire al Sassuolo nelle partite giocate a Reggio Emilia: due le vittorie dei bianconeri contro una dei neroverdi (25 settembre 2016 1-0). Non si segna molto in Sassuolo-Udinese: nove reti in sei precedenti (media 1,5 gol a partita che è bassa).

Ce la faranno i friulani ad ottenere il primo rigore della loro stagione? La formazione allenata da Gotti è l'unica a non aver usufruito nemmeno di un penalty contro i 10 a sfavore. Il differenziale di -10 è il peggiore della A.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

3 pareggi

2 vittorie Udinese

4 gol fatti Sassuolo

5 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Udinese 1-2

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2018/2019 Serie A Sassuolo vs Udinese 0-0